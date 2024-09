Castelvetrano, i Tir della solidarietà giunti in Ucraina

di: Redazione - del 2024-09-15

Sono giunti in Ucraina i tir partiti da Castelvetrano per aiutare le popololazioni locali spesso isolate che risiedono in alcuni villaggi dove manca anche la corrente elettrica e dove bisogna arrangiarsi con i generatori di corrente.

I sostegni giunti a destinazione grazie alla solidarietà dell'Elim e della Chiesa Evangelica di via Tagliata, il cui responsabile è Tommaso Pipitone. Lo stesso ha rivolto un ringraziamento alla Croce Rossa di Castelvetrano e l'Ottica Catalanotto per il materiale donato, così come altre ditte e privati che hanno voluto dare un segnale di altruismo e solidarietà verso questo popolo che sta vivendo situazioni di grande disagio per mancanza in certe zone di cibo, medicine, vestiario e generi di prima necessità.