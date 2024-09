Folgore, l'obbligo di rialzarsi e regalare la prima gioia stagionale ai tifosi

di: Redazione - del 2024-09-17

Una sconfitta pesante quella subita dalla Folgore all'esordio nel campionato di Eccellenza 2024-2025, un sonoro 5-1 che ha lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente rossonero. Bocche cucite al termine della gara e da oggi sicuramente i ragazzi di Cavataio avranno il compito di iniziare la settimana per cercare domenica in casa al Paolo Marino, 15:30 contro la matricola San Giorgio Piana che non nasconde velleità di piani alti della classifica anche vedendo il mercato effettuato, di regalare una soddisfazione ai propri tifosi e smaltire i postumi di una cocente sconfitta.

Pesante il passivo subito dalla Folgore che sullo 0-0 sembrava tenere testa ai locali dell'Athletic Club Palermo, formazione che dalla mezz'ora in poi ha spinto sull'acceleratore chiudendo addirittura sul 3-0 la prima frazione. Cavataio sicuramente analizzerà con i suoi la debacle, un tecnico dalla sua provata esperienza sul campo riuscirà a far dimenticare una sconfitta dai contenuti pesanti.

Sul fronte infermeria, da valutare saranno le condizioni di Rosella, uscito anzitempo dal campo e poi quelle di Murania, out contro l'Athletic e Spanò. Settimana che servirà per mettere energia e soprattutto scrollarsi la cocente delusione per regalare ai tifosi rossoneri ed agli Ultras che saranno domenica in Curva Nord, come comunicato sui social, la prima gioia stagionale.