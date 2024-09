Tentata truffa ai danni di una donna anziana con la tecnica del finto incidente del figlio

di: Redazione - del 2024-09-18

(ph. adobe stock)

Sono tornati in azione i truffatori telefonici del finto incidente al figlio. Si presenta come l'Avvocato Molinari e chiama a casa di una 86enne per riferirle che il figlio è rimasto vittima di un incidente e che per evitare l'arresto deve pagare una somma di denaro.



Nella tarda mattinata di ieri 17 settembre, una pensionata 86enne di Menfi è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica. Il sedicente Avvocato l'ha contattata, informandola falsamente che suo figlio aveva causato un incidente stradale, vittima una ragazza trasportata in Ospedale e che stava subendo una delicata operazione.



L'anziana Signora, ha chiesto quale figlio, il truffatore risponde il nome esatto del figlio M.F. Approfittando della situazione emotiva della donna, le ha chiesto di pagare una cauzione di 3 mila per evitare l'arresto del figlio, improvvisamente si interrompe la telefonata, pochi secondi e la donna riceveva una seconda telefonata questa volta da un uomo che si presentava come Maresciallo dei Carabinieri.



Il finto Carabiniere, riferiva che il figlio aveva appena avuto un incidente, già era intervenuto l'Avvocato Molinari e che da li a poco, si sarebbero recati nell'abitazione della anziana alcuni Carabinieri per reperire documenti e somma di danaro, al fine di evitare la denuncia.



Fortunatamente, la pensionata insospettita ha confidato la sua disperazione telefonando immediatamente al proprio legale di fiducia Avv. Giuseppe Buscemi che riusciva a rintracciare il figlio della donna, che casualmente si trovava nei pressi dell'abitazione, tuttavia, grazie all’intervento del figlio e alla diffidenza della donna, il truffatore ha desistito.



Successivamente l'anziana donna con il proprio legale segnalava la tentata truffa ai Carabinieri della locale Stazione di Menfi. Questo episodio, commenta l'Avvocato Buscemi è un esempio classico di truffa ai danni degli anziani, messa in atto da malviventi senza scrupoli.