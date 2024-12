Autoesclusione dal gioco online: un passo verso una cultura più responsabile

di: Giovanni Borrelli - del 2024-12-30

Un’analisi dell’importanza dell’autoesclusione nel mercato italiano del gioco in linea, con riflessioni e suggerimenti per favorire un ambiente di gioco più sicuro, consapevole e attento alle esigenze dei giocatori.

L’autoesclusione nel gioco online: un passo verso una cultura più responsabile

In Italia, il tema del gioco online e della tutela dei consumatori sta acquisendo sempre maggiore rilevanza. L’autoesclusione rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare chi avverte di star perdendo il controllo sulle proprie abitudini di gioco. Nel 2018, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha introdotto un “ Registro Unico di Autoesclusione ” per consentire ai giocatori di escludersi volontariamente da tutte le piattaforme di gioco online attive nel Paese.

Come funziona l’autoesclusione

Il funzionamento è piuttosto semplice: i giocatori che decidono di autoescludersi possono farlo per un periodo determinato o in modo permanente. Una volta registrata la richiesta, tutti gli operatori di gioco sono obbligati a bloccare l’accesso a quei giocatori, impedendo nuove puntate. Inoltre, esistono casi in cui le autorità di controllo possono richiedere un’autoesclusione di sei mesi, per proteggere i soggetti più a rischio.

Questa iniziativa, sviluppata con la collaborazione dell’Università di Milano e del revisore finanziario statale SOGEI, mira a ridurre i danni causati dal gioco online problematico, fornendo un sostegno concreto a chi desidera fermarsi.

Le ricerche condotte nel Regno Unito dimostrano che l'autoesclusione viene utilizzata in modo efficace.

Il punto di vista degli esperti: la voce di Bonusradar.it

L’autoesclusione non è solo una regola burocratica, ma una reale opportunità per migliorare il rapporto tra il giocatore e il mondo del gaming online. Secondo gli esperti del settore, la chiave per un mercato del gioco più sano è favorire la consapevolezza e fornire strumenti di difesa efficaci.

A questo proposito, ho raccolto il pensiero di Sofia Torchio, Caporedattrice di Bonusradar.it , una piattaforma che monitora e recensisce gli operatori del mercato italiano:

“L’autoesclusione offre ai giocatori italiani la possibilità di prendersi una pausa dal gioco, superando momenti difficili e recuperando il controllo. È uno strumento di responsabilità personale che si affianca alle tutele fornite dagli operatori e dalle autorità. La vera forza di questa iniziativa è nel suo carattere universale: una volta iscritti, l’accesso al gioco è bloccato ovunque. Questo aiuta a creare un ambiente più sicuro, dove il giocatore non è lasciato solo e la protezione diventa effettiva.”

Perché ce ne importa?

L’autoesclusione non è soltanto una misura di sicurezza, ma un mezzo concreto per sostenere chi attraversa momenti difficili legati al gioco. Attraverso un registro unico, il settore sta diventando più trasparente e responsabile. Questo approccio non riguarda solo i giocatori già in difficoltà, ma punta a proteggere tutti, creando un ambiente più sano, informato e attento alle vere esigenze di chi partecipa al mondo del gioco online.