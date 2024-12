Intasca la pensione del padre defunto, una visita inaspettata di parenti e la macabra scoperta. Figlio irreperibile

di: Redazione - del 2024-12-30

Una macabra scoperta quella di alcune persone che hanno reso visita ad un anziano 92enne e ne hanno constatato la morte avvenuta sicuramente da più di un anno. Intanto il figlio della vittima è al momento irreperibile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il figlio ha tenuto per circa un anno in casa il cadavere del padre per ricevere la sua pensione. Il fatto è accaduto nel paese di Ventimiglia di Sicilia in provincia di Palermo.

Una recente visita dei parenti all’anziano per gli auguri di Natale ha svelato il fatto scoprendo il macabro piano del figlio, e denunciando tutto ai carabinieri. Sul caso la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sui resti mummificati trovati avvolti in un piumone e nascosti in una cassa per le cremazioni.