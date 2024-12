Niente pagamenti TARI 2024 con PagoPA, avviso ai contribuenti

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-30

I contribuenti del Comune di Castelvetrano, per problemi tecnici non potranno pagare la terza rata TARI 2024, tramite "PAGOPA", pertanto chi volesse effettuare il pagamento della stessa, entro la scadenza prevista può provvedere a richiedere tramite posta elettronica il modello F24 ([email protected]) o recarsi presso il nostro Ufficio per richiederlo "brevi manu".

Si può provvedere al pagamento anche tramite bonifico bancario indirizzato a - Comune di Castelvetrano - Ufficio Tributi - al seguente codice iban:IT80K0623081880000015202827, inserendo nella causale "TARI III° rata 2024.

Questo l'avviso ai contribuenti firmato dal Dirigente dell'Ufficio Tributi, Dott. Michele Grimaldi.