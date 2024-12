Castelvetrano, rubate nella notte tre Fiat Panda, una ritrovata carbonizzata

di: Redazione - del 2024-12-31

Tre Fiat Panda sono state rubate nel corso della notte nel territorio di Castelvetrano, una di queste è stata ritrovata bruciata nella strada che conduce alla locanda e pare che appartenga ad un cittadino di Campobello. Sono in corso delle indagini da parte delle Forze dell’ Ordine. Un altra Fiat Panda è risultata rubata in via XXIV Maggio ed è stata ritrovata incidentata nella via Minghetti mentre di una terza non se ne ha notizia fino ad ora. I proprietari hanno esposto regolare denuncia.