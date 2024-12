Castelvetrano, grave scontro tra due auto. Diversi feriti. Sul posto Ambulanza, Polizia Municipale e Vv. del Fuoco

del 2024-12-29

Incidente frontale oggi alle 14.30 circa fra due Fiat punto sulla strada che conduce a Partanna. L’incidente è avvenuto nei pressi della rampa di strada molto stretta che conduce alla provinciale. Un impatto molto violento con nove feriti di cui due sono sotto osservazione.

Gli occupati di una autovettura che venivano da Selinunte sono tutti di partanna e anche gli altri che vivono al nord in vacanza in Sicilia pare che siano anche di origine partannese. Sul posto due autoambulanze del 118, la pattuglia infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelvetrano mentre i mezzi sono stati posto sotto sequestro a titolo cautelativo.