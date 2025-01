Castelvetrano, ponte al buio ed asfalto ormai degradato, l'Ass. Ingrasciotta: "A breve saranno collocati i cosiddetti occhi di gatto"

di: Elio Indelicato - del 2025-01-05

Il ponte al buio e con l’asfalto stradale ormai ridotto ai minimi termini continua a costituire una vera e propria insidia per automobilisti e pedoni che vi transitano. Stiamo parlando del ponte sul quale passa l’A 29 e che porta allo svincolo per Agrigento e Selinunte la SS 115. Ubicato all’inizio dell’entrata di Castelvetrano, che porta all’area industriale questo tratto di strada sottostante e l’intero cavalcavia è un vero incubo visivo la sera per tutti. Sui laterali, per coprire delle caditoie che per mancata manutenzione si vedevano uscire dei ferri dal cemento furono collocati dei lastroni in cemento dove vi passano anche a piedi tante persone che abitano nella zona.

Un passaggio obbligato anche per i tanti extracomunitari che a piedi o con le bici o con i monopattini arrivano in città che devono fare i conti con le auto che sfrecciano. Molti automobilisti, quelli soprattutto che non conoscono l’ampiezza della carreggiata sono andati a finire, spesso abbagliati dai fari di chi proviene dal senso opposto di marcia, sopra i lastroni di attraversamento pedonale che non sono segnalati dai dispositivi chiamati occhi di gatto, né da catarifrangenti.

Eppure nell’antica Roma le strade erano punteggiate di pietre bianche chiamate “occhi di tigre” che riflettevano la luce della luna. Il sottopassaggio dovrebbe essere illuminato e questo aiuterebbe ed eviterebbe incidenti soprattutto da tamponamento, visto che alcuni per entrare in proprietà privata la sera, pur essendoci la linea continua oltre il ponte, si fermano e poi svoltano pericolosamente. Il rischio investimento pedoni è sempre dietro l’angolo, soprattutto per una persona che, sicuramente non sta bene e che percorre a piedi il detto sotto passaggio con un carrello di spesa pieno di cianfrusaglie.

Si spera che l’approvazione del bilancio adesso all’esame del Consiglio, possa portate anche ad un

intervento radicale su questo sito. L’assessore alla Polizia municipale Salvatore Ingrasciotta, fresco di nomina aggiunge: ”Di chiunque sia la competenza su quel tratto di strada, bisogna intervenire per garantire l’incolumità pubblica. Sarà cura di questa Amministrazione attenzionare il problema. So che a breve potrebbero essere collocati i cosiddetti occhi di gatto per delimitare i bordi della strada e la mezzeria. Sicuramente sarà fatto un intervento sul manto stradale per renderlo più sicuro".