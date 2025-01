(VIDEO) Folgore, Iacono: "Rispetto per l'Athletic non paura, Pizzolato acquisto gradito da tutti"

di: Redazione - del 2025-01-02

Prime parole del nuovo anno per il tecnico della Folgore, Giovanni Iacono, che ai nostri microfoni ha parlato del prossimo impegno che attende i rossoneri, quello di domenica al Paolo Marino quando di scena sarà la corazzata Athletic Club Palermo. La società rossonera ha ufficializzato nelle scorse ore il ritorno di Giorgio Pizzolato che darà sicuramente un ottimo apporto non solo da un punto di vista tecnico e che potrebbe sferrare qualche altro colpo in entrata.

L'intervista odierna al trainer rossonero Giovanni Iacono: