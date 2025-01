Polizia Municipale, completato il nuovo parco auto, in arrivo le nuove divise

di: Redazione - del 2025-01-04

E' stato completato il nuovo parco auto in dotazione alla Polizia Municipale di Castelvetrano che già nei mesi scorsi aveva ricevuto alcune vetture, adesso la fornitura è stata completata. Rinnovo che riguarderà anche le uniformi, infatti da giorni è stato affidato l'appalto per la fornitura delle nuove divise per i componenti del Corpo ed entro il mese di gennaio saranno consegnate.