Chiusura Supermercato al Belicittà, i lavoratori: "Noi non garantiti dallo Stato in attività confiscate"

di: Redazione - del 2025-01-04

"Lo Stato non garantisce i dipendenti di attività confiscate alla mafia e noi che lavoriamo per il supermercato Ard discount ne siamo un esempio". Questo quanto riportato dal GdS di oggi a firma della giornalista Francesca Capizzi all'interno di un articolo dedicato alla chiusura del Supermercato all'interno del Centro Commerciale Belicittà a marchio Ard.

Sono 15 i dipendenti che hanno trovato lavoro dopo le vicissitudini vissute negli anni a seguito della gestione da parte dello Stato delle attività confiscate a Giuseppe Grigoli. Dal 2007 ad oggi sono 4 le società che si sono succedute nella gestione del supermercato. All'inizio i lavoratori erano 45, poi nel tempo ne sono rimasti 15.

L'azienda dal 28 novembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale a causa della scadenza del contratto di affitto avviato nell'ottobre del 2018 da parte della Grigoli distribuzioni e non vuole più rinnovare, per alcuni motivi legati ai costi del locale

A partire, però, da mercoledi 8 il supermercato, sotto questa attuale gestione, chiuderà e per i lavoratori al momento non è arrivata nessuna garanzia.