Poste Italiane, tante posizioni aperti nel 2025, scopri le offerte di lavoro

di: Redazione - del 2025-01-07

Poste Italiane assume e presenta tante offerte di lavoro nel mese di gennaio 2025. Opportunità per laureati e diplomati: da Project Engineer a logistica. Di seguito gli annunci di lavoro di Poste Italiane a gennaio 2025:

Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012: sede di lavoro a Roma, Napoli, Bologna, Cagliari, Catanzaro e Venezia. Scadenza il 31 gennaio 2025.

Project & Construction Engineers: offerta di lavoro per il progetto Polis di Poste Italiane. Sede di lavoro a Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna. Scadenza il 31 marzo 2025.

Sda Express Courier – Opportunità per diplomati in ambito logistico: ricerca addetti alla logistica anche solo diplomati con almeno 70/100 per le seguenti sedi: Landriano (PV), Bologna, Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI). Scadenza il 07 gennaio 2025.

Junior Real Estate Engineers – II Edizione: sede di lavoro a Roma, Torino, Trieste, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara e Napoli. Scadenza il 31 gennaio 2025.

Di seguito i requisiti per i candidati alle offerte di lavoro di Poste Italiane a gennaio 2025.

Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Gestionale

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Meccanica

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Energetica

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Edile/ Edile – Architettura

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Civile

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Ingegneria Ambientale

Project & Construction Engineers

Laurea in Ingegneria Civile

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura

Laurea in Ingegneria Ambientale

Laurea in Ingegneria delle Costruzioni,

Laurea in Ingegneria Gestionale,

Laurea in Ingegneria Meccanica,

Laurea in Ingegneria Elettronica/Elettrotecnica

Laurea in Ingegneria Industriale

Diploma con votazione minima 70/100

Junior Real Estate Engineers – II Edizione

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Gestionale

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Meccanica

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Energetica

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Edile/ Edile – Architettura

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Civile

Laurea magistrale da meno di 12 mesi in Ingegneria Ambientale

Come candidarsi

La domanda per candidarsi a un annuncio va inviata alla sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane, all’indirizzo