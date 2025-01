"... a mio fratello Giacomo" Recital in memoria del castelvetranese Giacomo Simanella deceduto due anni fa

di: Redazione - del 2025-01-14

“… a mio fratello Giacomo”, è il titolo del Recital che si terrà sabato 18 gennaio p.v., alle ore 17,30, presso il salone della sede di via Molise delle Associazioni “A.D.A.M.O.” e “Il Conservatorio” di Civitavecchia. La regia è stata curata di Gigi Simanella. Si tratta d’una pièce in ricordo del fratello deceduto due anni fa a Montréal (Canada), dove risiedeva. Proprio il 18 Giacomo, castelvetranese d.o.c. ed ex campione regionale di ciclismo semiprofessionale, avrebbe compiuto 69 anni. La morte è stata causata dal COVID, che ha messo fine a una lunghissima degenza, durata più di quindici anni, in situazione di tetraplegia dovuta a una causale caduta dalla bicicletta.

Nel Recital, accanto a Gigi, Daniela Lazzara che, anche questa volta, lo affiancherà presentando man mano i brani in programma nel previsto concerto pianistico di musica pop-rock che lo stesso maestro Simanella eseguirà in veste di pianista. Special guest la nostra bravissima attrice di teatro, Anna Gelsomino, che aprirà la serata con delle personali riflessioni sulla disabilità. Non è la prima volta che Gigi si esibisce per i soci delle due Associazioni.

Questo è il quarto concerto che, differentemente dai precedenti nei quali si è proposto con dei brani cantati, lo vede impegnato in un programma di medley, tutti eseguiti al pianoforte, dedicati ai maggiori rappresentanti della musica leggera italiana e d’oltreoceano: dai “Beatles” a Claudio Baglioni, da Giorgia a Elton John, dai “Queen” ad Andrea Bocelli, dallo stesso Simanella in qualità di compositore, a “Il Volo”.

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando egli decise di non esibirsi più in pubblico, per dedicarsi ad altre attività artistico-culturali, come quella relativamente recente d’attore di cinema e di teatro. Adesso, dopo le ripetute pressioni da parte dei suoi tanti nuovi amici civitavecchiesi, ha acconsentito di ritornare a sedersi davanti alla tastiera del suo strumento più amato, il pianoforte. Speriamo che questo suo “uscire dal letargo” lo motivi, per ritornare a regalare emozioni anche ai suoi concittadini castelvetranesi.

Anna Gelsomino, peraltro, è stata la fautrice di questo ritorno pianistico sulle scene del suo amico Gigi, da quando lo ha invitato a esibirsi in un suo spettacolo “Di tutte le donne di tutti i mondi” che si è tenuto, domenica 24 novembre 2024, presso il “Teatro Selinus” di Castelvetrano.