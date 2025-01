Sicurezza urbana, il sindaco annuncia "Videosorveglianza e potenziamento servizio Polizia Municipale"

di: Elio Indelicato - del 2025-01-14

Il fatto malavitoso che si è verificato all’indomani della presenza a Castelvetrano del Comitato provinciale itinerante per l’ordine e la sicurezza che ha fatto tappa anche a Castelvetrano non passa inosservato ed il Sindaco Giovanni Lentini annuncia il prossimo e promesso decreto di finanziamento di un sistema di video sorveglianza da parte del Prefetto ed un congruo incremento di somme nel bilancio di previsione già approvato in Giunta, per un potenziamento del servizio dei Vigili Urbani.

Il sindaco Giovanni Lentini annuncia che: "E’ stata garantita nel corso dell’incontro, una maggiore attenzione da parte delle Forze dell’Ordine, sul territorio anche ai fini della prevenzione sullo spaccio di droga. Il Prefetto ha promesso il finanziamento di un sistema di video sorveglianza che andremo a collocare in alcune zona più a rischio. Inoltre abbiamo inserito nel bilancio di previsione già approvato dalla Giunta maggiori risorse economiche per i Vigili Urbani per potere assicurare una loro maggiore presenza sul territorio borgate compreso".