Il lettore scrive, "nei pressi del cimitero di Partanna la via della spazzatura"

di: Redazione - del 2025-01-17

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Nicolò Rizzo sulla presenza di rifiuti a Partanna ancora una volta nei pressi del cimitero comunale.

"Nella via che costeggia la strada ancora senza un nome, potremmo chiamarla via della spazzatura per l'immondizia che si vede sui bordi della strada ed anche vicino il cancello della mia proprietà privata. L'amministrazione comunale non risolve il problema che si ripete sempre".