Saranno benedetti tutti gli animali nella Parrocchia di San Francesco di Paola

di: Redazione - del 2025-01-16

Per il quarto anno, nella parrocchia San Francesco di Paola in Castelvetrano venerdì 17 gennaio alle ore 18.00 al termine della celebrazione Eucaristica saranno benedetti tutti gli animali. Don Giacomo Putaggio spiega del perché della benedizione proprio il 17 Gennaio.

"Perché si ricorda, Sant'Antonio Abate, uno dei grandi padri del monachesimo orientale, conosciuto anche per essere il patrono degli animali. In suo onore in molte zone d'Italia resiste la tradizione di impartire la benedizione ai nostri «amici» che Dio ci ha messo accanto come aiuto o come compagnia, pensiamo soprattutto ai cani e ai gatti nelle nostre case".