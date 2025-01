"Disservizi idrici e apertura sportello bancomat", la consigliera Enza Viola presenta interrogazione e mozioneObiettivo Città

di: Redazione - del 2025-01-16

(ph. Carmelo Certa Photographer )

La consigliera comunale di Obiettivo Città Enza Viola ha presentato un'interrogazione ed una mozione per essere presenti nella prossima seduta del massimo consesso civico. L'interrogazione riguarda il disservizio idrico relativo che vivono gli abitanti di Castelvetrano nella zona di via Gandolfo da Binasco, ( come segnalazione pubblicata dalla nostra redazione qualche giorno fa ), mentre la mozione è rivolta all'apertura di uno sportello postale o bancomat nella frazione di Triscina.

Si legge nella nota dell'interrogazione: "Premesso che da oltre tre mesi, i cittadini che vivono nella zona nord del comune di Castelvetrano ed in particolare nei pressi della via Gandolfo Da Binasco e seppur in maniera più limitata in Via Giovanni Paolo II , vivono il disagio di assenza totale di acqua e nonostante il problema sia stato più volte sollecitato i residenti di quel luogo ancora non trovano risolta la problematica. Chiedo all’amministrazione se è stato individuato il problema e quali azioni si stanno mettendo in campo per evitare il protrarsi di tale disservizio".

Sull'apertura dello sportello postale e/o Bancomat nella frazione di Triscina di Selinunte la consigliera di Obiettivo Città, "propone aprire un dialogo, qualora non fosse già avvenuto, con la direzione di Poste Italiane per la nostra area al fine di verificare la possibilità di apertura di uno sportello di Poste Italiane nella frazione di Triscina e con i Vari Istituti Bancari per dare la possibilità di uno sportello Bancomat nella Frazione per il tempo e le modalità eventualmente concordate".