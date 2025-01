I metodi di pagamento più utilizzati per depositi con 1 euro nei casinò

di: Francesco Accardi - del 2025-01-20

Con la rapida evoluzione del settore del gioco in Italia e la sua recente rivoluzione digitale, sempre più cittadini italiani si avvicinano all'attività di giocare. A questo desiderio si associa una diffusione

capillare del gioco nelle diverse Regioni e una maggior facilità di iscrizione sui differenti casinò.

Ormai ce ne è per tutti i gusti: dal portale per high roller ai casino con deposito minimo 1 euro pensati per chi, invece, vuole prenderci la mano prima di realizzare un investimento pesante. Ma come funzionano questi portali e, soprattutto, quali sono i differenti metodi di pagamento supportati dai diversi operatori in Italia?

I metodi di pagamento più comuni nei casinò online

All’interno dei top casinò presenti oggi sul mercato dell’online è possibile effettuare dei depositi e dei prelievi con differenti forme di pagamento. Ognuna di esse ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, come in tutte le cose.

Di seguito una panoramica delle differenti opzioni disponibili. Ovviamente, quelle riportate, sono le modalità di pagamenti sicuri , abbiamo scelto di omettere alcune delle modalità presenti online che, a nostro avviso, non tutelano a sufficienza i giocatori.

Portafogli elettronici

Cominciamo dai “portafogli elettronici” o “e-wallet”. Si tratta di una modalità di pagamento e deposito sorta pochi anni fa che, in breve tempo, ha rivoluzionato l’approccio nazionale ai pagamenti digitali. Essi non funzionano come delle comuni carte di credito o debito ma agiscono sia da banca che da intermediario della transazione.

PayPal, il più famoso tra gli e-wallet, promette di tutelare gli utenti nelle fasi di deposito e prelievo e si pone come arbitro in caso di controversie e contese. Esso offre la possibilità di avere un saldo virtuale e di collegare il proprio conto corrente o una carta di credito.

I pagamenti effettuati con PayPal sono istantanei, così come i prelievi. Il tutto è completamente gratuito e, solo raramente, i casinò possono applicare delle commissioni per chi utilizza tali strumenti. Parliamo al plurale perché PayPal, dopo aver fatto da apri pista, è stato seguito da altri strumenti come Skrill e Neteller che offrono servizi davvero molto simili.

Carte di credito e debito

Un metodo meno recente ma sicuramente affidabile è quello delle carte di credito o di debito. Al pari di Paypal, questo metodo di pagamento non prevede, tranne in rari casi, il pagamento di una commissione ma – a differenza dei portafogli elettronici – non si pone come intermediario a tutela dei giocatori.

Le carte di debito o credito sono uno strumento direttamente in mano al giocatore e, specialmente nel caso delle carte di credito, possono portare a spiacevoli sorprese se utilizzate su piattaforme poco sicure.

Il nostro consiglio è quello di utilizzare sempre una carta prepagata (di debito) da ricaricare ogni volta così da evitare truffe svuota conto. Questo metodo di pagamento assicura un deposito rapidissimo (talvolta istantaneo) a fronte però di un prelievo leggermente più lento. I prelievi richiedono da 1 a 3 giorni lavorativi ma possono arrivare fino ai 5.

Criptovalute

Un servizio completamente nuovo è quello rappresentato dalle criptovalute. Esse sono salite alle luci della ribalta negli ultimi anni e sono ancora un oggetto misterioso per la maggior parte della popolazione italiana.

Di certo, l’attuale legislazione non agevola la loro diffusione poiché esse, al momento, non sono previste dalle norme italiane. Ciò significa che le criptovalute possono essere trovate quasi esclusivamente sui casino deposito minimo 1 euro con licenza straniera.

Entrando nel dettaglio del loro funzionamento, esse sono una valuta completamente digitale che consente il completo anonimato del giocatore che effettua la transazione. Questa caratteristica è un unicum nel panorama digitale. Inoltre, le cripto offrono dei tempi di deposito e prelievo

praticamente azzerati con pagamenti e accrediti istantanei.

Metodi locali e alternativi

I metodi di pagamento non sono ancora finiti. Esistono ulteriori metodi locali e alternativi convenzionati con i casinò online, sebbene più rari. Tra gli esempi abbiamo il pagamento tramite bonifico bancario. Esso è oggi più che superato per almeno due importanti motivi ma continua ad esser presente nelle diverse opzioni di pagamento.

Dicevamo, si tratta di un metodo superato. Lo è perché non offre una sufficiente anonimizzazione del giocatore ma, al contrario, fornisce tutti i dati anagrafici dell’utente. Allo stesso momento, il pagamento e il deposito tramite bonifico hanno tempi lunghissimi che vanno da 2 a 3 giorni lavorativi per il pagamento ai 5 – 10 giorni lavorativi per il prelievo.

Un discorso differente è invece ipotizzabile per PaySafeCard. Si tratta di un metodo di pagamento “locale” che vede il giocatore recarsi in un tabacchi o ricevitoria e pagare in contanti una tessera che viene ricaricata con l’importo pagato. In questo modo, egli potrà poi ricaricare il proprio conto in modo anonimo e non tracciato.

Vantaggi e svantaggi dei depositi da 1 euro

I vantaggi di utilizzare un casinò con un deposito minimo così ridotto sono molteplici. Anzitutto, questi casinò non richiedono un forte investimento iniziale per cominciare a provare una slot machine. Questo consente all’utente di fare pratica giocando con soldi reali senza però aver prima depositato una grande cifra. Si tratta di un’opzione accessibile per tutti i tipi di giocatori, nessuno escluso.

Tra gli svantaggi dell’utilizzo di un portale simile troviamo alcuni aspetti rilevanti come quello relativo alle commissioni imposte in fase di deposito. A queste seguono poi delle limitazioni da osservare sia sul prelievo che sul deposito, una vera scocciatura.

Conclusione

In conclusione, abbiamo potuto osservare assieme i lati positivi e negativi derivanti dall’utilizzo dei diversi metodi di pagamento e di deposito. Le differenti opzioni messe in campo per i giocatori sono tutte di assoluto livello e la loro scelta dipende essenzialmente dalle necessità di ognuno di

noi.

Per giocare saltuariamente a slot o giochi da tavolo ognuno dei metodi citati può essere valido poiché, comunque sia, in grado di garantire sicurezza e affidabilità in ognuna delle fasi della transazione.