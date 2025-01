Diga Delia, l'acqua si sversa ancora a mare, rischio chiusura dal Ministero? Al danno la beffa

di: Redazione - del 2025-01-18

In questi giorni di abbondanti piogge la Diga Delia nel suo naturale utilizzo avrebbe dovuto riempirsi ed avere la sua funzione di bacino idrico da utilizzare nelle necessità specialmente di forte siccità. Ed invece? Come da tempo le acqua si sversano a mare con le paratie aperte da almeno due anni. Con le piogge di questi giorni si potrebbero cumulare riserve d’acqua preziose per gli agricoltori invece l’acqua purtroppo finisce perdendosi a mare.

Ma la questione sembra essere più paradossale perchè dalle informazioni da noi assunte pare che il rischio di chiusura della Diga sia dietro l'angolo. Decisione che potrebbe essere fra non molto presa dal MIT, Ministero Infrastrutture con un ordine di messa fuori esercizio della Diga Trinità. La causa potrebbe essere detta dalla Regione Sicilia che non avrebbe ottemperato in tempo ai progetti di manutenzione e ristrutturazione della stessa e quindi l'ordine perentorio di chiusura.