Folgore, al Paolo Marino contro la Supergiovane Castelbuono. Possibile esordio per il neo arrivato Mannina

di: Redazione - del 2025-01-19

Oggi, con inizio alle 15, al Paolo Marino, i rossoneri di Iacono ospiteranno la Supergiovane Castelbuono, compagine che all'andata inflisse una delle più clamorose sconfitte alla Folgore non tanto per il risultato ma per come si evoluto sul campo con i rossoneri in vantaggio di due a zero e con un uomo in più si fecero rimontare. Di quell'undici sono rimasti Bertoglio, che è diventato anche capitano nel frattempo, Tarantino, Spanò e Pisciotta che ricordano bene la remuntada e vorranno oggi più di tutti conquistare la vittoria.

Ricordi a parte, la Folgore oggi avvierà la prima delle quattro gare contro avversari posizionati tutte nella seconda parte della classifica, Accademia, San Vito in trasferta e Partinicaudace in casa, sfide che diranno molto ai rossoneri se vorranno definitivamente lanciarsi verso zone tranquille della classifica e chissà magari caldeggiare posizioni importanti. La Supergiovane Castelbuono è una delle compagini più giovani del campionato, con il tecnico anche lui "giovanissimo" Vittorietti: squadra volenterosa e con qualche individualità interessante.

Intanto il mercato della Folgore è ancora aperto, proprio ieri è stato ufficializzato l'arrivo di Alessio Mannina, terzino sinistro agrigentino, classe 2000 con esperienze in D con Licata, Lavello e Akragas, proveniente dal Città di San Vito lo Capo. Iacono potrebbe mandarlo subito in campo viste le condizioni di salute di Gomes non al meglio per via di uno stato febbricitante.

Nelle scorse ore si è parlato pure di un nuovo innesto in attacco, l'ultimo arrivato Baldè potrebbe avere una chance contro la Supergiovane Castelbuono per dimostrare il suo valore, attacco che si è un pò inceppato, 3 goal nelle ultime 4 gare. Dirigenza che rimane quindi molto attiva e che oggi si aspetta la prova maiuscola dei rossoneri di Iacono per iniziare al meglio le quattro gare decisive per il proseguo del campionato. Fischio d'inizio alle ore 15, arbitrerà l'incontro il sig. Enrico Corvaglia di Catania, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Poma di Trapani e Marta Di Franco di Palermo.

Probabile Formazione (5-3-2): Pizzolato; Tarantino, Bertoglio, Baiata, Priola, Mannina; Tourè, Kamara, Spanò; Pisciotta, Subutan.