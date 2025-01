Folgore, i rossoneri non vanno oltre il pari con il Castelbuono, tante le recriminazioni

del 2025-01-19

Tante le recriminazioni da parte della Folgore alla fine della gara contro la Supergiovane Castelbuono, terminata con il risultato di uno a uno dopo le segnature nel primo tempo di Pisciotta per i rossoneri e di Lavardera per gli ospiti.

Nella ripresa su un terreno reso lentissimo dalle piogge delle ultime ore, gli uomini di Iacono hanno provato con insistenza a trovare il vantaggio ma fra occasioni create, vedi una traversa, ed i reclami per presunti interventi da rigore, uno dei quali ha portato all'ammonizione del diffidato Subutan, che salterà il match di domenica prossima, non si è riusciti a portare a termine l'intera posta. Non perfetta la direzione arbitrale del signor Corvaglia di Catania, contestato dal pubblico di casa. Buono l'esordio del nuovo arrivato Mannina autore di una buona prestazione.