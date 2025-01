Diga Delia, al MIT nessun progetto dalla Regione, il motivo principale della possibile chiusura

di: Elio Indelicato - del 2025-01-20

La Diga Delia a Castelvetrano verso la chiusura. Nessun progetto cantierabile dalla Regione sembra essere arrivato a Roma. Il Mit (Ministero Infrastrutture e dei Trasporti) pronto alla messa fuori esercizio dell’invaso. E così mentre le violente piogge di questi giorni hanno in parte riempito gli invasi siciliani con soddisfazione anche del comparto agricolo, a Castelvetrano da due anni sono aperte le paratie della Dita Trinità di Delia, che continuano a sversare a mare migliaia di metri cubi di acqua che sicuramente farebbero felici tutti i proprietari dei terreni a vigneto e a olivo della Val Di Mazara.

Uno spreco più volte contestato oggetto di proteste, tavole rotonde, passarelle politiche, ma con risultati zero. La Regione che avrebbe dovuto inviare al Ministero progetti per dissabbiare l’invaso, o per rinforzare il muro di paramento, pare che non lo abbia fatto e che le “carte” allegate invece più che parlare di “terapia” sembrerebbero invece dare il quadro di un “malato terminale”, con la logica conseguenza che il Mit, a meno di fatti concreti dell’ultima ora, potrebbe, come si dice in gergo “mettere i sigilli” all’impianto e cancellarlo dalla mappa. Eppure ogni anno non sono mancate le ispezioni da parte del Mit anche sulla verifica sismica dell’impianto. Dopo la scorsa etate torrida, adesso gli agricoltori hanno un quadro prossimo quanto mai incerto.

La diga rappresenta una risorsa fondamentale per il comprensorio agricolo di oltre 6.000 ettari. Negli ultimi anni, la diga, scriveva Davide Piccione, il presidente dell’Associazione “I guardiani del Territorio" è soggetta ad una drastica limitazione della capacità d’invaso,imposta dalla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche del Mit perché secondo lo stesso: "Sono state state riscontrate l’assenza di valutazioni adeguate sull’azione sismica potenziale, elemento indispensabile per garantire la stabilità della struttura in un area a rischio sismico".

Poi l’insufficienza degli scarichi a gestire i flussi d’onda di piena estrema, la perdita della tenuta idrica originale e la diminuzione della capacità di accumulo. I recenti accordi tra Mit e la Regione prevedevano interventi di manutenzione su 17 dighe compreso quella di Castelvetrano con uno stanziamento per la Trinità di 3 milioni di euro per migliorare la tenuta idraulica per ottimizzare il sistema di scarico e completare eventuali adeguamenti strutturali.

Di tutto ciò nessun progetto è arrivato al Ministero per cui il finanziamento si può dire in questo momento è fermo. Una diga costruita tra il 1954 e il 1959 pare mai collaudata, alimentata dal fiume Delia si estende su una superfice liquida di 2,13 km quadrati.