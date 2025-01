Folgore, pari con recriminazioni, il Presidente Barraco: "Molto discutibili le decisioni dell’arbitro"

di: Redazione - del 2025-01-20

(ph. su concessione asdfolgoreofficial)

Recrimina la Folgore al termine del pareggio nella sfida interna contro la Supergiovane Castelbuono nella giornata di ieri che ha visto i rossoneri disputare una gara su un rettangolo di gioco veramente pesante.

Secondo quanto visto dal pubblico di casa e dalla dirigenza, alcune decisioni dell'arbitro sig. Enrico Corvaglia di Catania non sono andate giù ai rossoneri, come dichiara anche il presidente della Folgore, Margherita Barraco: ”Molto discutibili le decisioni dell’arbitro che non ha concesso due rigori per altrettanti interventi veramente plateali su Subutan e ci troviamo anche con l’ammonizione del giocatore che per beffa salterà la prossima gara”.

La dirigenza è intenzionata a riferire gli episodi delle ultime domeniche alla Lega, c'è l'intenzione di raccogliere in un dossier i presunti "torti" arbitrali e quantomeno chiedere maggiore attenzione per il proseguo del campionato.