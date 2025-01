Niente cellulari ai bambini in Sicilia, approvata dall'Ars. Si attende il via libera del Parlamento

di: Redazione - del 2025-01-30

Niente cellulari in mano ai bambini in Sicilia. Nella giornata di ieri dall'Ars è stata approvata la legge- il cui disegno è stato proposto dal M5S - che mira "a vietare i telefonini e le apparecchiature digitali ai bambini fino a cinque anni e a limitarne fortemente l'utilizzo nella seconda e terza infanzia e in età adolescenziale".

Lo stop comunque non sarà immediato, perché la legge che porta la firma del deputato-pediatra Cinque Stelle Carlo Gilistro deve sbarcare a Roma e avere il via libera del Parlamento nazionale prima che diventi operativa.

La legge prevede il divieto dell'utilizzo "dei dispositivi funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame" nei primi cinque anni di vita e un uso limitato dai sei anni in su e, comunque, sotto la supervisione di un adulto. Il divieto di utilizzo delle apparecchiature elettroniche è previsto anche per gli alunni all'interno delle scuole medie e superiori durante le ore didattiche.