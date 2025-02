Processo Artemisia, prosegue la lunga requisitoria. Quasi mille pagine di memoria delle PM Morri e Urbani

del 2025-02-02

L'inchiesta giudiziaria che vede imputati politici, imprenditori, medici e forze dell’ordine avviata con l'operazione dei Carabinieri su ordine della Procura trapanese, denominata Artemisia, il 21 marzo del 2021 è alle battute conclusive. Da giorni presso il Tribunale di Trapani la sostituta procuratrice Sara Morri ha aperto una lunga requisitoria, Dibattimento condotto con la collega Francesca Urbani.

Le due PM consegneranno, dopo un intenso lavoro in fase istruttoria, ai giudici del collegio presieduto dal giudice Messina, a latere Bandiera e Cantone, una memoria di quasi mille pagine.

Nella requisitoria della PM Sara Morri, in particolare viene evidenziato anche il contenuto di intercettazioni e interrogatori, di testimonianze raccolte in aula, di rapporti investigativi prodotti dal Reparto Operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, venendo fuori un quadro accusatorio molto deciso.

In particolare la PM ha scandagliato passaggio per passaggio tutti gli elementi definendo i maggiori imputati al processo come dei moschettieri, uniti dal celebre detto: "Uno per tutti e tutti per uno". Fase conclusiva ormai avviata, dopo la lunga e requisitoria si procederà con le richieste del primo grado di giudizio che saranno attese nei prossimi giorni.