Basketland, i giovani castelvetranesi under 15 espugnano Palermo e mantengono la vetta

di: Redazione - del 2025-02-03

Quinta vittoria consecutiva nella difficile trasferta che si è svolta ieri pomeriggio a Palermo contro i pari età del GF 23. Partita molto intensa con i ragazzi che hanno dominato per i primi due quarti.

Dopo la pausa lunga avendo una notevole differenza di punteggio i giovani castelvetranesi hanno lasciato un pò le redini facendo recuperare gli avversari, ma la caparbietà e la voglia di vittoria hanno fatto in modo di uscire le unghia all'ultimo quarto che è stato decisivo per portare a casa i due punti fondamentali per restare saldi in classifica da soli al primo posto.

Grande partecipazione di tifo da parte dei genitori che hanno seguito la squadra in questa bella trasferta palermitana incoraggiando i ragazzi dall'inizio alla fine. La prossima partita è fissata per domani 4 Febbraio alle ore 18 a Marsala.

Campionato Regionale FIP Sicilia Under 15 Promozionale girone TP/PA

5a giornata di andata Domenica 2 Febbraio 2025 Palermo, Pala GF 23



Asd GF 23 Sport-Asd Basketland Castelvetrano 60 - 66

Parziali Quarti: 1°Q 8/14 - 2°Q 11/27 - 3°Q 23/9 - 4°Q 18/16

Tabellino punti ASD CFS Basketland Castelvetrano

Agola 11 pt, Basiricò, Cannova 9 pt, Farina 5 pt, Favuzza 5 pt, Marotta 13 pt (cap.), Messina Denaro, Murania 10 pt, Narciso, Oddo 2 pt, Scaminaci 11 pt,

Coach Giuseppe Caponetto

Dirigente Cesare Parrino

Arbitro Ingrassia Antonino di Palermo