Critiche alle sagre, Lentini: "Momenti importanti della vita della città". Sulla sicurezza urbana: "Rafforzati i controlli, obiettivo più ore ai Vigili Urbani"

Nel corso dell'intervista rilasciata dal Sindaco della città di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, si è parlato anche delle critiche di qualche "leone da tastiera" rivolte a questa Amministrazione per via delle sagre organizzate nei mesi scorsi nel centro storico di Castelvetrano. Il Sindaco ha anche risposto sulla tematica dell'ordine pubblico.

"I leoni da tastiera sono molto disinformati, il giudizio si pone sulla conoscenza, se non si conosce non si può informare. Questa critica delle sagre, non vanno viste in sè, si fanno in tutta Italia, Castelvetrano è specializzata in queste critiche tanto per il piacere di criticare. Le sagre - continua il primo cittadino - sono un momento in cui si riscopre la città e si riscopre il piacere di comunicare non solo via telefonino, comunicare incontrandosi, incontrandosi dietro una bancarella, passeggiando, cogliendo l'occasione per visitare un monumento, le sagre sono momenti importanti anche per cittadini di paesi limitrofi, di vivere la città ed apprezzarla, capirne il valore".

Sulla questione sicurezza urbana che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane il Sindaco ha dichiarato: "Come sapete abbiamo fatto riunioni in Prefettura ed anche una a Castelvetrano, devo dire che le forze dell'ordine hanno rafforzato il loro controllo, hanno fatto delle azioni assieme ai Vigili Urbani. L'obiettivo - sostiene il Sindaco - è quello del rafforzamento del corpo dei Vigili Urbani, nel bilancio che abbiamo approvato, già all'attenzione dei consiglieri comunali, per portare l'orario degli agenti, che stanno sul territorio, a 34 ore. Aumentando le ore possiamo avere più turni, questo non basta, ma è il presupposto - conclude il Sindaco - per riorganizzare, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale il servizio".