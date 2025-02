Folgore, che succede? Bisogna ripartire subito. Dirigenza chiamata a far quadrato attorno alla squadra

di: Redazione - del 2025-02-04

La sconfitta di San Vito contro la ex penultima della classe che non vinceva dallo scorso novembre per i rossoneri è pesante da digerire. Bocche cucite in casa rossonera ma dal profilo social del club si evince che la vittoria degli uomini dell'ex Colombo è meritata sul campo per aver, rispetto ai calciatori rossoneri, messo nei 90 minuti più voglia e caparbietà. Dopo un discreto primo tempo, sembra che i calciatori di Iacono siano rimasti negli spogliatoi perchè proprio nei minuti iniziali, gli interventi di Pizzolato hanno fatto da prologo al goal del vantaggio di Issah che alla fine è risultato decisivo. Gratuita, come riferisce la stessa società sul proprio profilo, l'espulsione del difensore Baiata.

Una curiosità per gli amanti delle statistiche: "lo scorso anno alla ventesima giornata, la Folgore a quota 21 punti, perde a Marineo ed esonera Colombo dalla panchina, domenica, alla ventesima giornata, la Folgore perde a San Vito e rimane a quota 21, una sorta di rivincita dell'ex tecnico".

Per la Folgore da oggi bisognerà voltare pagina e pensare alle prossime gare, domenica giungerà al Paolo Marino il Partinicaudace, squadra che ha gli stessi punti in classifica dei rossoneri. La sfida rappresentava, dopo l'avvio difficile contro Athletic Palermo e San Giorgio, l'ultima delle quattro partite abbordabili sulla carta che dovevano portare punti per togliersi quasi definitivamente dalla lotta play out ed invece, nelle ultime tre partite la Folgore di Iacono ha racimolato solo un punto.

Non è il tempo dei processi, delle responsabilità e delle assegnazioni di colpe, la Folgore tutta, dirigenza, tecnici e squadra deve necessariamente far quadrato per tornare a vincere e riportarsi in posizioni di classifica migliori. I numeri sono chiari, nel 2025 i rossoneri hanno disputato cinque gare, ottenendo solo tre pareggi e due sconfitte, due goal fatti e quattro subiti. L'ultima vittoria risale al 22 dicembre contro il Misilmeri. Iacono spera di recuperare qualche calciatore acciaccato per la sfida di domenica per affrontare al meglio il Partinicaudace.

L'attacco si è inceppato, Subutan non segna da quasi due mesi e l'ultimo arrivato Baldè non ha ancora espresso quel potenziale che era stato tanto sbandierato. Qualche nota lieta c'è stata, ad esempio la freschezza dei giovani Ala e Foscari, quest'ultimo classe 2007 che nonostante la giovane età è stato uno dei migliori riuscendo a mettere palla a terra e disegnare giocate per i compagni. Da oggi i calciatori si ritroveranno al Paolo Marino per preparare la sfida di domenica che a questo punto della stagione diventa alquanto importante.