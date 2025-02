Furto e tentata estorsione, carabinieri arrestano pregiudicato 42enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-04

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un 42enne pregiudicato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Marsala, per furto in appartamento e tentata estorsione.

L’uomo, durante l’arco notturno, si sarebbe introdotto nell’abitazione di un 76enne e, scoperto dal proprietario che aveva udito i rumori all’interno, si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima richiedendogli dei soldi per la restituzione.

Alla reazione della vittima che cominciava a richiedere aiuto a voce alta, il 42enne si dava alla fuga. Identificato grazie alle indagini condotte dai militari per lui ora si sono aperte le porte del carcere di Trapani.