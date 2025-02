Castelvetrano, dalla finanziaria regionale diversi finanziamenti al Comune

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-04

Il sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini, comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la legge n. 3

del 30 gennaio 2025, che prevede assegnazioni finanziarie nel bilancio della Regione per l'anno 2025. Il nostro Comune ha ottenuto un contributo di 100.000 euro dal Dipartimento delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità per la riqualificazione del Parco delle Rimembranze, una delle aree verdi più importanti della nostra città. Quest'intervento prevede la realizzazione di un ampliamento del parco giochi esistente, l'installazione di nuove attrezzature sportive all'aperto e un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza per garantire una maggiore utilizzazione del parco.

Inoltre, dopo anni di attesa e di interventi da parte di famiglie e movimenti politici durante la scorsa amministrazione che perse il finanziamento, siamo finalmente riusciti a ottenere un contributo di 30.000 euro per la creazione di un parco giochi inclusivo. Questo rappresenta un passo fondamentale per garantire a tutti i bambini della nostra città la possibilità di giocare e socializzare in un ambiente sicuro

e accessibile.

Inoltre, abbiamo ottenuto un finanziamento di 25.000 euro dall'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo per la promozione e la realizzazione di eventi turistici e culturali nel nostro territorio. Questo ci permetterà di organizzare eventi che attireranno visitatori e daranno un ulteriore impulso alla nostra economia locale, senza alcun costo per le casse comunali, così come avvenuto anche nei mesi scorsi.

“Desidero ringraziare la nostra deputazione regionale – dichiara il sindaco Giovanni Lentini - per il costante supporto e la sinergia che si è creata tra il Comune di Castelvetrano e i rappresentanti del territorio all'Assemblea Regionale. È grazie a questa collaborazione che possiamo oggi essere fieri di questi importanti traguardi, che rappresentano un beneficio per l'intera comunità”