di: Redazione - del 2025-02-04

Una nuvola nera di fumo alzatasi in cielo dalla zona sud-est di Castelvetrano aveva fatto temere il peggio ma per fortuna nessun danno. Sacchetti di plastica assieme a sterpaglie bruciate in una traversa di via Partanna. I Vigili del Fuoco di Castelvetrano sono intervenuti per la visibile colonna di fumo e con il loro intervento è durata solo qualche minuto.