150esimo della nascita di Giovanni Gentile, tante discussioni sui social. L'ANPI: "Scelta profondamente sbagliata"

Per l'organizzazione degli eventi in occasione del 150esimo della nascita di Giovanni Gentile, il Sindaco Lentini ha conferito incarico, a titolo gratuito al Prof. Francesco Saverio Calcara a supporto degli eventi, dettato dalla volontà dell'Amministrazione di avere la presenza di personalità esperte studiosi locali e conoscitori della tematica e che all’interno dell’Amministrazione comunali non sussistono figure professionali idonee.

Scelta (quella dell'organizzazione di eventi) che ha già fatto discutere parecchio sui social e sul tema alquanto discusso è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ANPI, sezione intercomunale Castelvetrano-Campobello di Mazara che attraverso una nota dichiara "a nostro avviso, bisogna evitare che queste celebrazioni diventino la consacrazione e lo sdoganamento del pensiero filosofico che fu il supporto teorico della dittatura Mussoliniana. Se si vuole ricordare il nostro concittadino, lo si può fare con il contributo di tutti, facendo emergere tutti gli li aspetti della personalità e del pensiero filosofico di Giovanni Gentile evitando così di cadere in celebrazioni di parte che non rappresenterebbero tutta la nostra comunità".

L'ANPI di Castelvetrano-Campobello di Mazara - come da nota inviata alla redazione - ritiene che l’intenzione dell’Amministrazione di Castelvetrano, sia profondamente sbagliata se non vi sia una chiara critica politica rispetto alle sue posizioni e quindi emerga la chiara condanna dell’adesione di Gentile al Fascismo e alla Repubblica di Salò.