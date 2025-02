Pista Ciclabile via Cavallaro, Lentini punta su ciclovia per rimuovere cordoli in gomma: "Dialogo in corso con Regione e Corte dei Conti"

di: Redazione - del 2025-02-03

Nei giorni scorsi ai nostri microfoni il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha parlato di questioni attuali della nostra città ed in particolare, al nostro Direttore Responsabile, ha riferito sulla tanto discussa pista ciclabile in via Cavallaro a Marinella di Selinunte.

"L'argomento pista ciclabile di via Cavallaro lo affronteremo in un riunione operativa prevista giorno 7 con gli albergatori ed i proprietari di strutture ricettive di Marinella, incontro convocato da noi insieme al Presidente degli albergatori Paolo Masella. Riunione organizzata per affrontare l'estate e quindi l'argomento legato alla circolazione di come si giunge e di come ci si allontana da Marinella".

"Probabilmente formuleremo - prosegue il Sindaco - una richiesta di parere alla Corte dei Conti, per trasformare la pista ciclabile in ciclovia, eliminare quindi il "gommato" che la delimita e che impedisce di fare la doppia circolazione. La gente che continua ad andare in controsenso è un dato di inciviltà. La verità è che non ci possono essere a Marinella due vie di accesso ed una via di fuga. Dobbiamo entro l'estate - conclude il primo cittadino - trovare una soluzione, abbiamo problemi seri con gli autobus e soprattutto quando si organzzano i grandi eventi".