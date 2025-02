Tragedia a Caltabellotta, incendio in una palazzina muore il 47enne Salvatore Benfari dopo aver salvato le figlie

di: Redazione - del 2025-02-03

Tragedia a Caltabellotta, a seguito di un incendio divampato all'interno di una abitazione, è deceduto un uomo di 47 anni. La vittima sarebbe il figlio dell’anziana che abita nella palazzina, col marito che non era in casa, e che è rimasta ustionata. Le condizioni meteo, a causa del forte vento, hanno impedito all’elicottero del 118 di atterrare e la donna è stata trasportata per ora all’ospedale di Sciacca.

L'incendio è divampato nel pomeriggio, in pieno centro, in un edificio nella via dei Cappuccini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme.

La vittima Salvatore Benfari, molto conosciuto nel paese di Caltabellotta, ha messo in salvo le sue figlie di 8 e 12 anni e poi è stato avvolto dalle fiamme. Incredulità nella comunità cittadina colpita dalla tragedia avvenuta questo pomeriggio.