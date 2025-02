Monopattini nel mirino dei Carabinieri, raffiche di sanzioni in provincia

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-05

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito dei servizi finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani con particolare attenzione alle variazioni al codice della strada entrate in vigore lo scorso dicembre.

Dal 14 dicembre, i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h. È vietato circolare su strade extraurbane, nelle gallerie, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili. È inoltre obbligatorio l’uso del casco, la stipula di una polizza assicurativa, del giubbotto catarifrangente durante le ore notturne e l’adeguamento del mezzo, se non in possesso, dei dispositivi luminosi di svolta e di stop.

Durante i controlli eseguiti lungo le principali arterie della città, sono stati sanzionati 36 utenti della strada per varie infrazioni, ossia:

- 10 persone per uso del monopattino elettrico senza l’utilizzo del casco, utilizzo del giubbotto catarifrangente durante le ore notturne e per il non adeguamento degli indicatori luminosi di svolta e di stop;

- 3 persone per uso del telefono cellulare alla guida;

- 5 persone per guida senza patente;

- 6 persone per guida non commisurata alle condizioni della strada;

- 17 persone per guida di veicolo non coperto da assicurazione.