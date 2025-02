A Castelvetrano e provincia nuovi specialisti cardiologi, soddisfazione del Dott. Salvatore Martino: "Contributo fondamentale per affrontare le sfide quotidiane"

di: Redazione - del 2025-02-07

Importante novità annunciate dal direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Ferdinando Croce con l'ingresso di quindici nuovi dirigenti medici, specialisti cardiologi, che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Fra qualche giorno i medici entreranno in servizio nei reparti di Cardiologia degli ospedali della provincia di Trapani."Si tratta di professionisti che provengono dalla stessa provincia di Trapani e da quelle di Palermo e

Agrigento. 2025 è l'anno delle immissioni in servizio - ha commentato Croce - di giovani ed entusiasti dirigenti medici in tutte le specialità e nel contempo punteremo sulla fidelizzazione di questi professionisti, così da crescere insieme, per offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei nostri cittadini".

Soddisfazione mostrata sui social anche dal Dott. Martino Salvatore, Direttore del Dipartimento di Medicina ASP 9 Trapani e Direttore della Cardiologia con UTIC ed Emodinamica di Castelvetrano: "Entrate a far parte di una realtà dinamica, dove professionalità, passione e dedizione si uniscono per garantire la migliore assistenza ai nostri pazienti. Il vostro contributo sarà fondamentale per affrontare le sfide quotidiane. Siamo certi che la vostra energia e il vostro entusiasmo porteranno un valore aggiunto alla nostra squadra"