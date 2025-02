Questura Trapani, Rosaria Maida è il nuovo Vicario del Questore

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-07

Giovedì 6 febbraio si è insediato il nuovo Vicario del Questore di Trapani, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr.ssa Rosaria Maida. La Dr.ssa Maida, nata a Palermo, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi del capoluogo siciliano nel 1995 e, dopo essersi abilitata all’esercizio della professione forense nel 1998, è risultata vincitrice del concorso per Vice Commissario nel marzo del 2000.

Assegnata alla Questura di Trapani, la dr.ssa Maida ha prestato servizio, per circa 1 anno, presso il Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo. Trasferita presso la Questura di Palermo nell’anno 2002, è stata, dapprima, assegnata alla Divisione Polizia Amministrativa per approdare, circa un anno dopo, alla Squadra Mobile palermitana. Nel medesimo periodo la Dr.ssa Maida ha ottenuto il diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Europeo dell’Università degli Studi di Palermo e conseguito una seconda laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’ateneo di Catania.

Durante i 17 anni trascorsi presso l’ufficio investigativo palermitano la Dr.ssa Maida ha diretto la Sezione “Reati sessuali in danno di minori” e quella “Criminalità straniera e prostituzione” portando a compimento numerose e significative operazioni di polizia giudiziaria. Dopo la promozione alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, nell’anno 2020, la Dr.ssa Maida ha proseguito il suo percorso professionale assumendo la dirigenza della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Palermo.

Ad impreziosire l’iter già di per sé prestigioso, si evidenzia che la Dr.ssa Maida è stata designata quale referente per la Questura palermitana, delle “Rete Antiviolenza Cittadina”, ruolo ricoperto per più di un decennio. La stessa è stata, inoltre, nominata componente del “Forum Regionale Permanente contro le molestie e la violenza di genere”.

Il Questore Peritore ed i Funzionari della Questura hanno presentato al nuovo Vicario gli auguri di proficuo lavoro al servizio della comunità trapanese.