Il lettore scrive: "In via Trieste casa abbandonata e rifiuti di ogni genere"

di: Redazione - del 2025-02-07

Riceviamo e pubblichiamo la nota di una nostra lettrice che segnala lo stato di degrado e di abbandono di un'abitazione a piano terra nella via Trieste, zona Beati Morti. Secondo quanto ci riferisce fino a qualche mese fa è probabile che l'abitazione sia stata frequentata considerato il viavai di persone.

"Fino a sei mesi fa circa, si vedeva un via vai di giovani donne, presumibilmente in quell'abitazione c'è un giro di prostituzione. Un giorno dopo forti grida e discussioni, tutto è stato lasciato in stato di abbandono con persone che sia di giorno che di sera gettano rifiuti di ogni genere".

Come riferito dal Sindaco, in una recente intervista, le segnalazioni dei media sono importanti perchè forniscono un messaggio e chi di competenza può intervenire.