Cam Triscina, assolto dopo dieci anni di processo il presidente Patrizio Benvenuti

2025-02-07

Dopo dieci anni di processo arriva l’assoluzione dal Tribunale di Roma, su richiesta del Pm, nei confronti di Patrizio Benvenuti, presidente della Fondazione Kepha Onlus, “perché il fatto non sussiste” dichiarando nella stessa sentenza il non doversi procedere nei confronti dello stesso, ponendo fine come dice uno dei suoi legali Giovanni Miceli (nella foto in copertina): ”Una vicenda giudiziaria lunga e dolorosa”,

che nelle more ha visto il noto complesso archeologico del Cam di Triscina di cui lo stesso era presidente vandalizzato e spogliato di ogni cosa. Lo stesso era stato accusato assieme ad altri di truffa aggravata, falso in bilancio, false dichiarazioni sociali assieme ad una decina di altri soggetti, alcuni dei quali hanno patteggiato la pena.

Un processo iniziato a Bolzano e rimesso a Roma dalla Cassazione. L’alto prelato di origine argentina all’epoca dei fatto 64enne era stato arrestato dalla Guardia di Finanza, all’aeroporto di Genova, per una presunta truffa di 30 milioni di euro. Lo stesso assieme ad altri avrebbe convito oltre 200 persone a versare i propri risparmi alla fondazione umanitaria Kepha. Il sequestro preventivo dei beni del prelato aveva anche interessato il Centro archeologico museale di Triscina, che comprendeva un centro museale laboratori di archeologia di restauro e vari ambienti messi a disposizione per gli studenti.

L’indagine della Guardia d Finanza, dopo la denuncia fatta da una suora vicina al Benvenuti, si concentrò su chi aveva favorito la sparizione del denaro frutto di donazioni verso soggetti che si pensava essere vicino alla Santa Sede. A Triscina vennero investiti oltre un milione e mezzo di fondi europei e 900 mila euro per le attrezzature, l’arredamento e l’acquisto del Baglio Calcara.

L’inaugurazione avvenuta il 18 ottobre del 2008 vide la presenza nelle tre giornate di convegni anche del noto soprano Katia Ricciarelli. Oltre al Baglio il Cam aveva acquistato un‘area archeologica di circa quattro ettari a compendio degli studenti interessati ad operare sul luogo anche nell’area del Timpone nero, la vecchia necropoli selinuntina che fu bonificata dalle sterpaglie nell’occasione.

Di tutto questo restano solo ricordi e macerie. L’avvocato Giovanni Miceli che aveva anche un incarico importante all’interno del Cam, esempio di museo all’aperto conclude: ”Al di là della vicenda giudiziaria, la distruzione di siti culturali e storici rappresenta una perdita inestimabile per la comunità e per la storia collettiva”.