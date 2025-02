Il lettore scrive: "via Felice Orsini chiusa da sei mesi per un immobile pericolante"

di: Redazione - del 2025-02-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte di un cittadino castelvetranese che evidenzia il perdurare della chiusura al traffico della via Felice Orsini a Castelvetrano a causa del montaggio di un ponteggio avvenuto qualche mese fa.

"Sono sei mesi che hanno montato un ponteggio per mettere in sicurezza un'abitazione fatiscente e la strada ancora oggi rimane chiusa. La chiusura riguarda la via Felice Orsini, arteria molto importante della circolazione del centro storico di Castelvetrano".