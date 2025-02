Termovalorizzatori in Sicilia, perchè non in provincia di Trapani? Un nostro lettore scrive alla redazione

di: Redazione - del 2025-02-07

Riceviamo e pubblichiamo la lettera alla redazione del nostro lettore Silvio Alagna che pone l'attenzione su un argomento molto attuale in Sicilia, dopo l'approvazione da parte della Giunta Schifani di due Termovalorizzatori, tra Palermo e Catania, si chiede, perché non uno in provincia di Trapani?

"I termovalorizzatori potrebbero servire in primis per togliere i rifiuti in mano alle mafie ed alla delinquenza, nonché ad un carrozzone politico clientelare come quello che attanaglia la provincia di Trapani, in secundis per creare energia pulita da rifiuti non riciclabili. Rifiuti che per i siciliani rappresentano un problema, per altri oro e affari.

Termovalorizzatori Si, perché grazie al loro utilizzo nasce la possibilità di ricavare dall'attività di incenerimento di rifiuti non riciclabili energia pulita e, in alcuni casi, acqua calda che va ad alimentare il teleriscaldamento delle abitazioni. Perché tramite il loro uso si spera abbattere i costi dei cittadini , valorizzando qualcosa come i rifiuti che per noi è uno spreco. Si, perchè tramite nuovi sistemi possiamo garantire la legalità".

Silvio Alagna e molti altri cittadini sono assolutamente a favore, favorevoli i vari partiti di destra, centrodestra, Lega tra cui commissario per la Sicilia Nino Germanà ed anche il presidente Schifani in un progetto che dovrebbe iniziare ad operare intorno al 2028.