Castelvetrano, approvato Accordo Quadro per manutenzione di strade e fognature

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-07

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, informa che nella seduta del 5 febbraio 2025, la Giunta Municipale ha approvato, con delibera n. 20, l'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle strade e fognature comunali per l'anno 2025. La proposta è stata presentata dall'Assessore ai Servizi a Rete, Avv. Davide Brillo.

Questo provvedimento è stato ritenuto necessario per garantire la fruibilità e la sicurezza delle infrastrutture stradali e della rete fognaria del Comune di Castelvetrano. La V Direzione Organizzativa “Servizi a rete ed ambiente” dell'Ente si occuperà della gestione e del controllo di questi servizi, assicurando interventi tempestivi per risolvere eventuali problematiche, anche di natura igienico-sanitaria. L'accordo quadro avrà una durata di sei mesi e prevede un importo complessivo di 100.000 euro per la manutenzione di strade e fognature.

L’accordo in questione si inserisce ad integrazione della delibera di giunta n. 275 del 11/12/2024, che prevede l’adozione di un ulteriore “accordo quadro” di 59.800€, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. In continuità con quanto già deliberato, questo nuovo accordo ha l’obiettivo di garantire la realizzazione tempestiva di interventi urgenti e non urgenti, preservando la sicurezza pubblica e la funzionalità della rete stradale. L’approvazione dell’accordo, infatti, consente una gestione efficiente e senza interruzioni degli interventi di manutenzione, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

"La situazione attuale delle strade e della rete fognaria è il risultato di anni di mancata manutenzione e trascuratezza, che hanno compromesso la sicurezza e la fruibilità – afferma il sindaco Lentini - è innegabile che infrastrutture inadeguate non solo ostacolano la mobilità dei cittadini, ma minacciano anche la sicurezza. Con questo accordo quadro, l’Amministrazione intende invertire questa tendenza, avviando interventi tempestivi e mirati per affrontare le problematiche esistenti e prevenire ulteriori deterioramenti, garantendo così un ambiente sano e sicuro per tutti.

“Nelle prossime settimane – dichiara l’Assessore Brillo - grazie a ulteriori introiti nelle casse comunali derivanti dalla vendita di beni immobili, sarà possibile avviare un’importante opera di manutenzione straordinaria del manto stradale cittadino. Questi nuovi fondi ci permetteranno di pianificare e realizzare interventi significativi, migliorando la qualità delle strade e, di conseguenza, la vita quotidiana dei nostri cittadini.”