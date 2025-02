Castelvetrano, al via i lavori per la riqualificazione del canile comunale

di: Elio Indelicato - del 2025-02-06

Da 18 mesi il canile municipale di Castelvetrano di Via Errante è chiuso. Oggi la consegna dei lavori alla ditta V&V di Alcamo, per i lavori di riqualificazione della struttura. Parecchi i disagi soprattutto perché i cani non si possono sterilizzare e bisogna dietro prenotazione recarsi a Partanna. Grazie all’Associazione Oipa giornalmente i 30 cani ospiti del rifugio sanitario, vengono seguiti e per effetto delle adozioni, il numero originariamente di 50 cani presenti adesso si è ridotto e sono rimasti gli animali più anziani e quelli caratteriali.

Gli animali vengono seguiti dalle volontarie giornalmente dalle 10 alle 13, sempre nei box della sede di via Errante, mentre i servizi di accalappiamento e del mantenimento degli animali continua ad essere gestito dalla Ditta Viardi di Sambuca, per contratto da anni con il Comune di Castelvetrano. Per i cani incidentati è un problema anche di tempo perché spesso intervengono i Vigili Urbani sul posto della segnalazione. Gli stessi agenti devono poi allertare la Ditta Viardi, che poi dipende l’entità delle ferite si rivolge al veterinario o a qualche clinica del territorio per gli interventi.

II sindaco Giovanni Lentini è al corrente delle criticità esistenti: "L'appalto è stato dato, il canile non è chiuso perchè i cani sono là. Ci sono 600 mila euro di lavori appaltati ancora non consegnati. I luoghi, come mi ha riferito l'architetto Barresi, sono stati interessati da presenze ingombranti. e si è dovuta liberare l’ area perché l'impresa vuole un'area libera. Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare questi lavori e nel giro di 4-5 mesi si completeranno, l'obiettivo importante è che noi acquisteremo dei materiali che ci hanno consigliato dei veterinari, per attrezzare il laboratorio di sterilizzazione e piccoli interventi, in modo da consentire, anche una buona campagna di sterilizzazione, ed un conseguente abbattimento dei costi"