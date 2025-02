Interessante incontro Amministrazione e Albergatori per il futuro del turismo a Marinella di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-08

Ieri, 7 febbraio 2025, presso l’Oasi di Selinunte a Marinella, si è svolto un importante incontro dedicato al comparto turistico e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano. Il tavolo tecnico, intitolato “Comparto Turistico & Amministrazione Comunale”, ha riunito rappresentanti delle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, istituzioni e funzionari pubblici locali, e tutti i portatori di interesse per un confronto costruttivo sulle proposte e soluzioni che possano migliorare il settore turistico e la vivibilità di Marinella di Selinunte.

L’obiettivo di questo primo appuntamento è stato quello di avviare una pianificazione strategica che promuova sinergie tra l’imprenditoria turistica e l’organizzazione pubblica, con il fine di migliorare la qualità della vita nel territorio e valorizzare il suo potenziale turistico, già rinomato per la sua bellezza naturale e il patrimonio culturale.

Il Sindaco Avv. Giovanni Lentini ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso per affrontare le criticità del settore e ha ribadito la volontà dell’Amministrazione di lavorare a stretto contatto con gli operatori locali per migliorare l’accoglienza turistica, la sicurezza e i servizi offerti a residenti e visitatori. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per sviluppare una strategia che faccia di Marinella un luogo sempre più attrattivo, organizzato e capace di competere con altre destinazioni turistiche.

In particolare, il Sindaco ha dichiarato: “Al termine dell’incontro con gli albergatori e i rappresentanti delle attività commerciali di Marinella di Selinunte, desidero esprimere la mia soddisfazione per la proficua collaborazione che si è sviluppata durante questa giornata di confronto. Abbiamo ascoltato con attenzione le proposte avanzate da tutti gli operatori locali e siamo determinati a prendere azioni concrete per rendere Marinella di Selinunte sempre più vivibile e accogliente, soprattutto in vista dell’avvio della stagione turistica. Le esigenze di chi lavora ogni giorno per promuovere la nostra borgata sono al centro del nostro impegno, e insieme cercheremo soluzioni mirate per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e i servizi per residenti e turisti. La nostra priorità è fare in modo che Marinella diventi un luogo ancor più attrattivo e ben organizzato, puntando su un’efficace gestione delle risorse e sul dialogo costante con le realtà locali. Ringrazio il Direttore del Parco dott. Felice Crescente per il contributo offerto alla discussione, nonché gli assessori Rosalia Ventimiglia e Davide Brillo per il supporto dato e i funzionari comunali Dott. Enzo Caime e il comandante della Polizia Municipale Antonio Ferracane per aver garantito la necessaria presenza”.