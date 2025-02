Donna rimane intrappolata dopo crollo di un pavimento, i Carabinieri intervengono in soccorso

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-08

Carabinieri della stazione di Erice sono intervenuti in soccorso di una donna di 56 anni rimasta intrappolata sotto le macerie dopo il crollo di una parte di pavimento della sua vecchia abitazione. Dopo la segnalazione di un cittadino che aveva udito le urla della donna ma non riusciva a capire da dove provenissero i militari si sono messi alla ricerca individuando l'abitazione.

Fatto ingresso all'interno hanno trovato la donna sotto parte del pavimento franato giù al piano di sotto. Rischiando non poco nel fare ingresso in una corsa contro il tempo sono riusciti a tirare fuori la malcapitata affidandola alle cure del personale del 118 nel mentre sopraggiunto.

Adesso la donna si trova presso l'ospedale di Trapani con varie fratture, trauma cranico e polmoni perforati. Il tempestivo intervento dei Carabinieri di Erice ha sicuramente evitato il peggio viste le condizioni della donna intrappolata in una casa isolata raggiungibile solo a piedi.

I complimenti della Sindaca di Erice, Daniela Toscano: "Ieri pomeriggio abbiamo avuto la conferma, ancora una volta, di quanto sia preziosa la presenza dell’Arma dei Carabinieri nel nostro borgo. Una nostra concittadina è rinasta ferita all'interno dell'abitazione, impossibilitata a portarsi fuori dalla stessa. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della nostra Stazione, che sono accorsi immediatamente, il peggio è stato evitato. La loro prontezza, il loro coraggio e la loro capacità di agire con lucidità in situazioni critiche hanno fatto la differenza.

L’Arma dei Carabinieri non è solo un presidio di sicurezza, ma un punto di riferimento costante per tutti. Conoscono il territorio, conoscono la nostra gente e intervengono sempre con quel senso del dovere che li rende un pilastro fondamentale per le nostre comunità, specialmente nei piccoli centri come il nostro".