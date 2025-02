di: Redazione - del 2025-02-10

La Tantaro Energia srl ha inaugurato e festeggiato l’apertura del deposito di carburanti agricoli e nazionali a Salemi in c. da Capitisseti. L’azienda con tutti i suoi collaboratori e familiari ha partecipato alla Santa Messa per poi proseguire con la benedizione dei locali e dei mezzi del deposito. Alla fine della giornata è avvenuto il consueto taglio della torta.