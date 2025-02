Coppa Italia, c’è chi spinge per un nuovo format

di: Luca Beni - del 2025-02-10

Il dibattito sul format della Coppa Italia torna al centro delle discussioni nel calcio italiano, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti ai vertici delle leghe e della Federazione. Paolo Bedin, nuovo presidente della Lega Serie B, ha affrontato l’argomento sottolineando come il format attuale preveda che si giochi in casa della squadra più forte. Questo modello, consolidato nella tradizione italiana, potrebbe essere oggetto di revisione in un dialogo aperto con la Serie A, organizzatrice del torneo. La necessità di ripensare le formule della competizione si inserisce in un discorso più ampio, che riguarda la collaborazione tra le diverse leghe e la progettualità a lungo termine per il calcio italiano.

Il rapporto tra le leghe e la governance calcistica è un altro punto cruciale per il futuro del sistema. Bedin ha evidenziato come la collaborazione tra Serie A, B e C sia fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e condiviso. Il dialogo con i presidenti Marani e Simonelli rappresenta un'opportunità per costruire proposte concrete da presentare alla Federazione. L'obiettivo è garantire un'evoluzione strutturale che possa migliorare la competitività e la sostenibilità economica del calcio italiano, rendendolo più attrattivo sia a livello nazionale che internazionale.

Parlando specificamente della Serie B, Bedin ha descritto un campionato sempre equilibrato e combattuto, simile a quello che aveva lasciato nel 2018. Tuttavia, la sostenibilità economica rimane una sfida, soprattutto a causa della flessione dei ricavi televisivi rispetto al triennio precedente. Per affrontare questa situazione, è essenziale lavorare con le società per trovare nuove soluzioni, garantendo un sistema economico più solido e capace di supportare le esigenze dei club, che devono competere in un contesto sempre più esigente.

Una serie B inesistente però nelle fasi finali, mentre in altri paesi qualche sorpresa ogni tanto si registra. Bologna e Milan sono già qualificate per le semifinali, ed è indubbio comunque come cresca l’attesa anche per gli ultimi due Quarti di finale: Inter-Lazio e Juventus-Empoli. Le quote Coppa Italia delineano favoriti netti per entrambe le sfide: l’Inter lo è contro la Lazio con il segno 1 quotato a 1.65, mentre il pareggio è a 4.00 e la vittoria biancoceleste a 4.65 . Ancora più sbilanciate le previsioni per Juventus-Empoli, con la vittoria bianconera a 1.36, il pareggio a 4.50 e il successo della squadra toscana a 8.75. Questi numeri confermano la forza delle big e rendono ancora più intrigante la lotta per il trofeo, che potrebbe riservare sorprese anche nelle fasi finali.

Un tema centrale per il calcio italiano è quello delle infrastrutture, questione aperta da anni e mai completamente risolta. Gli stadi necessitano di interventi per essere al passo con le esigenze moderne, considerando la grande passione dei tifosi, che continua a manifestarsi con numeri di pubblico importanti. La riqualificazione degli impianti rappresenta un nodo cruciale, da affrontare con il coinvolgimento di istituzioni, governo e Federazione. Per garantire un futuro competitivo al calcio italiano, è necessario un piano strutturale che permetta di adeguare le infrastrutture agli standard europei, rendendole sostenibili e funzionali per le società e per il pubblico.