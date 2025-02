Rissa nella zona commerciale, 17enne ricoverato in prognosi riservata a Palermo

di: Redazione - del 2025-02-10

Una rissa fra due gruppi di giovani nordafricani è avvenuta ieri pomeriggio a Castelvetrano nei pressi del Lldl di via Caduti di Nassiriya. Calci e pugni fra i contendenti e poi una lama che ha ferito in maniera grave un diciassettenne che si trova adesso ricoverato a Palermo in prognosi riservata.

Il giovane extracomunitario dapprima è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” a causa delle ferite riportate dai sanitari accorsi

Sul caso le indagini sono condotte dai carabinieri di Castelvetrano, impegnati a identificare l’autore dell’accoltellamento e degli altri partecipanti alla rissa. Dalle prime indiscrezioni si è trattato di un vero e proprio scontro fra due gruppi di uguale nazionalità che risiedono in due distinte comunità di accoglienza a Castelvetrano.