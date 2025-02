La castelvetranese Miriam Marotta incanta nella Poledance: "Mi sento legata a questa disciplina"

di: Redazione - del 2025-02-10

La giovane atleta castelvetranese, Miriam Marotta, conquista il primo posto regionale nella disciplina della Poledance, un misto di danza e ginnastica con la pertica. Questa forma di arte e sport si basa sull'esecuzione di figure atletiche perché richiede resistenza muscolare, coordinazione motoria, flessibilità articolare, agilità e forza significative.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Miriam che ci ha raccontato la passione e l'energia di questa disciplina che purtroppo a Castelvetrano non può essere praticata e pertanto la giovane è costretta a frequentare una palestra a Palermo.

Ciao Miriam, la tua età e da quanto tempo pratichi questo sport?

Ho 20 anni e pratico Poledance da 10 mesi.

Com'è nata la passione per questo sport?

Ho provato tanti sport fin da piccola, ma mi sono sempre sentita molto legata alla danza, e da qualche anno valutavo l’idea di provare poledance. Purtroppo non ci sono ancora palestre che la praticano a Castelvetrano, per cui terminata scuola mi sono trasferita a Palermo per l’università, e ne ho subito approfittato per testare questo nuovo sport. Durante gli ultimi dieci minuti della mia prima lezione ho realizzato quanto bene potesse darmi questa disciplina, non solo nella sfera fisica, ma soprattutto mentale, e quanto nel tempo mi sarei sentita legata a lei.

Solitamente quante ore di allenamento ci sono dietro queste vittorie?

Mi alleno circa 4 ore a settimana tra palestra e casa. La preparazione atletica per la gara mi ha occupato molto più tempo ed energia, aggiungendo ancora un paio di ore durante la settimana per gli ultimi due mesi. L’allenamento di routine è un mix tra ginnastica acrobatica, flessibilità, verticalismo, cardio e resistenza.

Dove si è svolta la gara e che tipo di competizione era?

La gara in cui sono stata chiamata è la regionale csen, svolta a Palermo giorno 1 febbraio al Teatro Jolly, con qualifica per il podio alle nazionali che si svolgeranno a Cervia nel mese di giugno. La categoria in cui ho gareggiato è Novice Senior under 30, ma per diritto del podio, alle Nazionali dovrò partecipare come amatori intermediate.